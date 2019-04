Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Limperich: Polizei bittet nach Einbruch in Einfamilienhaus um Hinweise

Bonn (ots)

Für die Mittagsstunden des 15.04.2019 registrierte die Bonner Polizei einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Rhenusallee in Bonn-Limperich: Nach den aktuellen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in der Zeit zwischen 12:30 und 13:30 Uhr zunächst auf das Hausgrundstück und verschafften sich dann durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer, die sie dann gezielt durchsuchten. Mit Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang als Beute flohen die Unbekannten dann vom Ort des Geschehens. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 34 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

