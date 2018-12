POL-LWL: Passanten entdeckten leblose Person- Identität noch nicht geklärt

Boizenburg (ots) - In Boizenburg (Richard- Markmann- Straße) haben Passanten am Sonntagnachmittag vor einem Wohnhaus einen leblosen Mann entdeckt. Trotz versuchter Wiederbelebung, starb der Mann wenig später. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte, die auf eine Straftat deuten. Unter anderem wurden keine äußerlichen Verletzungen an der Leiche festgestellt. Allerdings ist die Identität des scheinbar 50 bis 60 Jahre alten Mannes noch unklar. Offenbar dürfte der Mann in der Region gelebt haben, da er Zeugen im Stadtbild schon mehrfach aufgefallen war. Die Ermittlungen zu den Todesumständen sowie zur Identität des Mannes dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell