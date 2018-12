POL-LWL: Vier Einbrüche in Einfamilienhäuser- Polizei geht von Zusammenhang aus

Hagenow/ Wittenburg (ots) - In Wittenburg und Hagenow kam es am Wochenende zu insgesamt vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Gestohlen wurde nach einer ersten Übersicht lediglich Kosmetika, jedoch entstand in allen Fällen teils beträchtlicher Sachschaden. Die Vorfälle ereigneten sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Samstagnachmittag bzw. am Samstagabend. In zwei Fällen drangen die Einbrecher in Häuser in der Hamburger Straße in Hagenow ein. Im Wittenburger Pappelweg waren ebenfalls zwei Einfamilienhäuser von den Einbrüchen betroffen. Meist brachen die Täter die Terrassentüren auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Zusammenhang aller Taten aus. An den Tatorten konnten Spuren gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt das Polizeirevier in Hagenow (Tel. 03883/6310) entgegen.

