Billigheim: Zu spät gebremst

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro kam es am Donnerstag, 18 Uhr, in Billigheim. Eine 64-jährige Fiat-Lenkerin war auf der Ortsstraße in Richtung Neudenau gefahren und hielt unterwegs auf dem Gehweg an um auszusteigen. Dabei hatte sie offenbar die Tür ihres Autos nicht ganz geschlossen. Eine auf der Ortsstraße in gleicher Richtung fahrende 53-Jährige hielt deshalb ihren VW Golf vor dem Hindernis an. Die hinter ihr befindliche 35 Jahre alte Autofahrerin erkannte die Situation allerdings zu spät. Sie konnte ihren KIA nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW der anderen Frau auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Haßmersheim: In Werkstatt eingebrochen

Eine Schlagbohrmaschine erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in Haßmersheim in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag. Die Täter gelangten vermutlich von der Gebäuderückseite in die Alte Mälzerei in der Industriestraße. Ein davor abgestellter Radlader diente den Einbrechern offenbar als Steighilfe zu einem höhergelegenen Fenster, wodurch sie in die Innenräume gelangten. Dort entwendeten sie aus einem als Werkstatt genutzten Raum einen Akku-Schlagbohrschrauber der Marke Makita mitsamt Koffer im Wert von etwa 380 Euro. Zeugenhinweise zu der Tat gehen an den Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080.

Obrigheim: Tasche aus Auto geklaut

In der Nacht zum Donnerstag war ein Dieb im Gewerbepark Asbacher Höhe in Obrigheim aktiv. Dort hatte ein Mann während der Nachtschicht seinen grauen Peugeot vor seiner Arbeitsstelle abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass Unbekannte eine schwarze Ledertasche der Marke Nike aus einem Seitenfach der Fahrertür entwendet hatten. In der etwa 20 x 20 cm großen Tasche waren diverse Bankkarten sowie Ausweispapiere, Schlüssel und Bargeld verstaut. Wie der Dieb in das Fahrzeug gelangte, ist noch unklar. Eventuell haben Zeugen im Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht. Diese sollten sich bei der Polizei in Mosbach, Telefon 06261 8090, melden.

Buchen: Prügelei auf dem "Schützenmarkt"

Zu einer Schlägerei mit mehreren Personen kam es am Donnerstagabend auf dem "Schützenmarkt" in Mosbach. Ein 19-Jähriger befand sich mit Familienangehörigen und Freunden auf dem Kirmesgelände. Während einer Fahrt mit dem "Autoscooter" war es, seinen Aussagen nach, zu einer üblichen Berührung mit einem Box-Auto gekommen, das mit einer Frau und einem Kind besetzt war. Als der junge Mann die Fahrt beendet hatte und weitergehen wollte, wurde er zwischen dem Fahrgeschäft und dem Festzelt aussagegemäß von etwa zehn Personen angegangen. Die Unbekannten schlugen auf den 19-Jährigen ein und attackierten ihn, bereits am Boden liegend, mit Tritten. Anschließend konnten die Schläger unerkannt entkommen. Der Geschädigte erlitt Gesichtsverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sowohl die Schläger als auch zuvor die Mutter im Autoscooter sind vermutlich nordafrikanischer Herkunft und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Die Männer hatten kurze, dunkle Haare beziehungsweise Glatze und hätten teilweise stämmige Figuren. Warum diese auf den jungen Mann eingeschlagen hatten, ist unklar. Unter Umständen hatten sie sein vorhergegangenes "Anboxen" mit dem Autoscooter der Frau als provokant empfunden. Wer die Schlägerei beobachtet hat oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sollte sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, melden.

Buchen: Vergesslicher Autofahrer bekommt Anzeige

Beim Einparken in einen Abstellplatz in der Eisenbahnstraße in Buchen hat ein Mann am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, mit seinem Toyota den Seat einer jungen Frau beschädigt. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und den Toyota-Fahrer auf seine Pflichten hingewiesen. Mit dem Hinweis, er werde einen Zettel an dem beschädigten Pkw anbringen, gab sich die Passantin zunächst zufrieden. Als sie aber später zur Unfallstelle zurückkam, stellte sie fest, dass der Schadensverursacher offenbar, entgegen seiner Zusicherung, keine Nachricht am Seat angebracht hatte. Die Frau heftete deshalb selbst eine Notiz an die Windschutzscheibe, in der sie Kennzeichen und ihre Telefonnummer hinterließ. Damit ging die geschädigte Autobesitzerin nun zur Polizei, die umgehend Kontakt mit dem Unfallverursacher aufnahm. Dieser gab den Parkrempler zu. Angeblich hätte er nur einfach vergessen, eine Nachricht zu hinterlassen. Dies nutzt ihm allerdings nichts. Er bekommt trotzdem eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Buchen: Parkplatzunfall - Zeugen gesucht!

In der Kaiserstraße in Buchen hat ein bislang noch nicht ermittelter Fahrzeugführer am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, einen Mercedes beschädigt und ist danach geflüchtet. Der E-Klasse Mercedes war auf dem Parkplatz einer Bank abgestellt, wo der Unbekannte ihn mit seinem Auto im rechten Frontbereich streifte. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er hinterließ deshalb eine Nachricht für den geschädigten Fahrzeugbesitzer. Allerdings stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass das abgelesene Kennzeichen nicht existent ist. Der hilfsbereite Zeuge bzw. Personen, die weitere Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Buchen: Diebesgut verloren

Am frühen Donnerstagmorgen fiel Mitarbeitern einer Security-Firma ein Trio auf, das sich auf dem Gelände des Schützenmarktes in Buchen herumtrieb. Als die Sicherheitsleute die Personen ansprachen, gaben sie Fersengeld. Bei ihrer Flucht in Richtung Bahnhof verloren sie einen Rucksack. Es stellte sich heraus, dass darin Diebesgut verstaut war, welches die Unbekannten zuvor offenbar an mehreren Verkaufsständen des Marktes gestohlen hatten. Die Gegenstände konnten den Eigentümern zurückgegeben werden. Dabei stellte sich heraus, dass bereits am späten Dienstagabend, zwischen 22.30 und 23 Uhr, Diebe auf dem Markt unterwegs waren. Im Bereich der Wilhelmstraße hatten die Täter dabei einen Stand im Visier, an dem Lederartikel und Modeschmuck verkauft wurden. Während der Pause des Standbetreibers verschafften sich die Unbekannten Zugang und entwendeten eine Schmuckschatulle mit Ringen und Armbändern. Ob das geflüchtete Trio auch im Zusammenhang mit dieser Tat steht, ist unklar. Der aufgefundene, schwarz-silberne Rucksack der Marke Under Armour, ist neuwertig, konnte bislang keinem Diebstahl zugeordnet werden. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, entgegen.

Buchen-Eberstadt: Farbschmierer am Werk - Zeugen gesucht

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte in Buchen-Eberstadt die Fassade eines Wohnhauses mit blauer Farbe beschmiert. In der Zeit zwischen 5 und 8.30 Uhr besprühten die Täter sowohl die Haustür wie auch das Garagentor eines Anwesens in der Dorfstraße mit Schriftzügen und richteten dabei Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro an. Tatzusammenhang besteht vermutlich mit Straftaten, die sich bereits Ende August ereignet hatten. Unter anderem hatten die Täter, vermutlich in der Nacht zum 29.08., bei einer Feldscheune im Alten Seckacherweg die Motorhaube eines Traktors mit dem gleichen Schriftzug verunstaltet und acht Flaschen Radler geklaut. Zuvor, in der Nacht zum 23.08., hatten sie an der gleichen Örtlichkeit einen dort aufgestellten Plastik-Swimmingpool zerschnitten. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, sollte sich auf dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, melden.

