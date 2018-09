POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Leichte Verletzungen zog sich ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag, gegen 11 Uhr, in Bad Mergentheim zu. Wegen eines in der Würzburger Straße auf das Grundstück der Kapuzinerkirche rückwärts fahrenden Lkw, musste der den Gehweg befahrende 86-Jährige mit seinem Elektro-Fahrrad anhalten und kippte hierbei um. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand keiner.

Lauda-Königshofen: Pkw überschlägt sich

Eine leicht verletzte Person, ein total beschädigter Pkw und Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 2800 auf Gemarkung Lauda-Königshofen ereignete. Der 19-jährige Lenker eines Toyota befuhr die Kreisstraße aus Richtung Zimmern kommend. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Pkw nach rechts auf das Bankett und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Toyota geriet nach links von der Fahrbahn, stieß gegen einen Baum, überschlug sich und kam im Straßengraben auf den Rädern zum Stehen. Der 19-Jährige verletzte sich hierbei leicht, der Pkw wurde total beschädigt.

Boxberg/A81: Auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs

Zu hohe Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn führte am Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der 20-jährige Fahrer eines Alfa Romeo verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts in ein angrenzendes Waldgebiet. Hier stieß der Alfa gegen zwei Bäume, überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach zum Liegen. Der total beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.

Wertheim: Beim Ausparken anderen Pkw übersehen

Weil eine 58-jährige Toyota-Fahrerin in Wertheim in der Willy-Brandt-Straße auf dem Parkplatz eines Discounters beim rückwärts Ausparken einen stehenden Mercedes eines 23-Jährigen übersah, entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Wertheim: Dunkler SUV wegen Unfallflucht gesucht - Hinweise erbeten ihm ein -trotz des Regens- sehr dicht auffahrender dunkler SUV auf. Der unbekannte SUV geriet ins Schleudern und stieß dabei gegen das linke Fahrzeugheck des Toyota. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, setzte der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des dunklen SUV die Fahrt fort. Hinweise werden an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 erbeten.

Wertheim: Beim Linksabbiegen mit entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag um 14.15 Uhr in Wertheim ereignete. Weil der 48-jährige Lenker eines Opel beim Linksabbiegen in die Straße Rechte Tauberstraße einen entgegenkommenden Jaguar eines 75-Jährigen übersah, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Wertheim-Nassig: Feuerwehreinsatz nach Blitzeinschlag

Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Nassig kam es am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, aufgrund eines Blitzeinschlages im Klingenweg in Wertheim-Nassig. Dort hatte der Blitz in den Dachstuhl einer Scheune eingeschlagen, ein Feuer brach nicht aus. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euroe geschätzt. Die Feuerwehr Nassig war mit einem Einsatzfahrzeug und zehn Einsatzkräften vor Ort.

