POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 07.09.2018 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Brand eines Sattelzugaufliegers Am Donnerstagabend entzündet sich gegen 23.00 Uhr ein an der Kreisstraße zwischen Oberbalbach und Ösfeld in einer Haltebucht abgestellter Sattelzugauflieger. Der Auflieger war mit einen Pannenfahrzeug beladen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht bzw. gelöscht werden. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Lauda-Königshofen mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Während den Löscharbeiten musste die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Die Brandursache ist bisher unklar. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell