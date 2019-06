FW-WRN: Prüfungen zur Leistungsspange bestanden

Freiwillige Feuerwehr Werne

Prüfungen zur Leistungsspange bestanden

Werne

Das fleißige Üben hat sich für sechs Jugendliche der Jugendfeuerwehr Werne gelohnt: Am vergangenen Samstag (22.06.2019) absolvierten sie erfolgreich die Prüfung zur sogenannten Leistungsspange. Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung, die ein Angehöriger oder eine Angehörige einer Jugendfeuerwehr innerhalb der Deutschen Jugendfeuerwehr erreichen kann.

Ausrichter für die Abnahme war die Jugendfeuerwehr Oer-Erkenschwick, im Kreis Recklinghausen. Im Stimbergstadion traten bei bestem Wetter insgesamt 25 Gruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen an, um die geforderten Aufgaben zu bewältigen.

Die Leistungsspange gliedert sich in fünf Disziplinen: 1500-Meter-Staffellauf, Kugelstoßen, Beantwortung Feuerwehr-technischer Fachfragen, Schlauchschnelligkeitsübung und den Aufbau eines Löschangriffs.

Bei jeder Übung wird zusätzlich der allgemeine Eindruck zu weichen Faktoren wie Teamarbeit oder ordentliches Auftreten bewertet und fließt in die Gesamtwertung mit ein. In allen Disziplinen erreichte die Werner Jugendlichen sehr gute Bewertungen, sodass sechs weitere Jugendliche das Abzeichen der Leistungsspange an ihrer Uniform tragen dürfen.

Die Leistungsspange erhielten:

- Hendrik Dahlhoff - Justus Detering - Jannes Holtrup - Sebastian Jäger - Anna Kleine - Paul Schlierkamp

Unterstützt wurden das Team von:

- Leon Jakob - Florian Schuster

welche die Leistungsspange bereits erworben hatten und

- Malte Littau, welcher die Mindestanforderung des 15. Lebensjahres nicht erfüllt und deshalb nächstes Jahr nochmal für sein eigenes Abzeichen antreten wird.

