FW-WRN: Die heimischen Brandschützer warnen vor zweithöchster Warnstufe des Wald- und Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes.

Das Hoch "Ulla" beschert uns Werneranern in den nächsten Tagen extrem hohe Temperaturen und sehr sonniges Wetter. Jedoch ruft dies bei den heimischen Brandschützern nicht nur Freude hervor. Wir möchten euch auf die Gefahren dieses Wetters hinweisen und einige Tipps an die Hand geben. Der Wald- und Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes liegt derzeit bzw. steigt in den nächsten Tagen für den Westen NRW`s auf die zweithöchste Warnstufe. Dies bedeutet erhöhte Brandgefahr in der gesamten Natur und damit in allen Wäldern, Wiesen und Feldern in und um Werne. Wir bitten Euch deshalb um Mithilfe bei der Prävention gegen Brände, indem ihr auf folgende Dinge achtet:

- Gesetzliches Rauchverbot im Wald (1. März bis 31. Oktober) - Kein Feuer / Grillen im und am Wald (100 Meter Mindestabstand) - Freihalten der Waldzufahrten für die Feuerwehr - PKW nicht im hohen Gras abstellen, da die abgeführte Wärme des Fahrzeugs ausreicht, um dieses in Brand zu setzen - Keine Zigaretten aus dem Fahrzeug werfen - Erhöhte Aufmerksamkeit beim Waldbesuch - Brandherde sofort der Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 melden - Kleine Entstehungsbrände direkt löschen, allerdings nur dann, wenn dies gefahrlos möglich ist. Ansonsten sollte der Wald auf dem kürzesten Weg verlassen werden. Wanderer und Reiter auf den Brand aufmerksam machen.

Falls es doch zu einem Feuer kommen sollte, sind wir von der Freiwilligen Feuerwehr Werne natürlich wie an alle anderen Tage im Jahr jederzeit für Sie ehrenamtlich einsatzbereit!

