FW-WRN: Feuer_1: Kleiner Flächenbrand am Halohweg

Feuer_1: Kleiner Flächenbrand am Halohweg

Um 3:36 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne in den Halohweg alarmiert. Ein aufmerksamer Beobachter hatte einen unklaren Feuerschein in Höhe des Beckwinkelwegs bemerkt und die Polizei angerufen. Die setzte sich mit der Kreisleitstelle in Verbindung und so rückte kurze Zeit später ein Einsatzleitwagen (ELW) und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) zur benannten Stelle aus.

Vor Ort brannten aus ungeklärter Ursache rund 50 Meter des Randstreifens entlang des Halohweg. Mit einem C-Rohr könnte der Kleinbrand schnell gelöscht werden. Die Einsatzstelle wurde mit der Wärmebildkamera überprüft und an die Polizei übergeben. Einsatzende war um 4:10 Uhr.

