POL-SE: Trappenkamp - Atemalkokoholmessgerät mit Smartphone verwechselt

Bad Segeberg (ots) - Kurioser Einsatz für Polizei und Rettungsdienst:

Am vergangenen Samstag (07. Juli 2018) meldete ein vorbeifahrender Autofahrer gegen 19:30 Uhr einen Betrunkenen an der Ricklinger Straße in Trappenkamp, der stark torkeln sollte.

Die Kooperative Regionalleitstelle entsandte daraufhin einen Streifenwagen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich bereits eine zufällig auf den jungen Mann zukommende Rettungswagenbesatzung seiner angenommen.

Zur Feststellung seiner Alkoholisierung boten die Polizisten dem 18-Jährigen einen Atemalkoholtest an.

Der junge Mann war allerdings derart stark angetrunken, dass er zunächst mehrmals statt in das Messgerät kräftig in sein eigenes Smartphone blies....ohne Ergebnis...

Schließlich gelang ihm "unter erschwerten Bedingungen" doch noch eine korrekte Messung, die einen Wert von über 2 Promille ergab.

Der medizinischen Betreuung bedurfte der Heranwachsende nicht und konnte schließlich in die elterliche Obhut übergeben werden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell