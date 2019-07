Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Aus dem Staub gemacht

Nordrach (ots)

Ein bisher Unbekannter verursachte am Dienstag mutmaßlich durch Missachtung des Rechtsfahrgebots einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Der Beschuldigte war auf der Kreisstraße talwärts in Richtung Zell unterwegs, als er eine Linkskurve geschnitten haben soll. Ein entgegenkommender Lkw musste in die Leitplanke ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Unfallverursacher blieb nach dem Vorfall kurz stehen, flüchtete aber dann vom Ort des Geschehens. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwas über 2.000 Euro. Von dem Beschuldigten ist lediglich bekannt, dass er einen Kleinbus mit Offenburger Zulassung fährt. Hinweise von möglichen Zeugen werden von den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 erbeten.

/gü

