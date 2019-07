Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 199

Langballig bei Flensburg (ots)

Am 07.07.2019, gegen 08:04 Uhr, kam es auf der B199 zwischen Ringsberg und Langballig zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen kam der PKW eines 64-jährigen Fahrers auf gerader Strecke aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Die B199 war für eine Stunde voll gesperrt, danach wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,-EUR.

