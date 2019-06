Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Scheune abgebrannt

Lengerich (ots)

Am Mittwochvormittag ist an der Straße Zum Weh ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Scheune ausgebrochen. Gegen 11.30 Uhr wurde der Grundstückseigentümer auf die Flammen im dort eingerichteten Werkstattbereich aufmerksam. Es gelang ihm noch zwei in der Scheune untergestellte landwirtschaftliche Maschinen aus dem Gebäude zu fahren. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte einen Totalschaden an der Scheune jedoch nicht mehr verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

