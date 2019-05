Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Dinslaken (ots)

Am Samstag, 11.05.2019, gegen 12:07 Uhr kam es in Dinslaken auf der Hans-Böckler Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Radfahrer. Ein 42- jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Pkw die Hans-Böckler- Straße in Fahrtrichtung Hünxer Straße. Während der Fahrt im zähfließenden Verkehr überquerte ein 23-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Fahrrad die stark frequentierte Landesstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

