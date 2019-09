Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit schwerverletzem Kind in Ersdorf

Bonn (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 17:25 Uhr befuhr ein 12-jähriges Kind mit seinem Fahrrad in Meckenheim-Ersdorf die Raiffeisenstraße. An der Unfallstelle beabsichtigte das Kind von der Fahrbahn auf den Gehweg zu fahren, woraufhin es aus noch nicht geklärter Ursache zu Fall kam und stürzte. Bei dem Sturz zog sich das Kind schwere Verletzungen im Armbereich zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Das zuständige Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Bonn hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Einsatzleitstelle



Telefon: 0228 - 153016

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell