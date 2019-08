POL-KI: 190820.2 Husberg: 21-Jähriger mit 186 km/h auf B 430 geblitzt

Polizeidirektion Kiel

Sonntag führte das Kieler Bezirksrevier eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 430 in Höhe Husberg durch. Von rund 1.400 Fahrzeugen waren knapp 350 zu schnell. Ein Fahrer fuhr mit 186 km/h durch die Kontrollstelle! Erlaubt sind dort 70 km/h.

Die Beamten postierten sich von 16 Uhr bis 20 Uhr und führten ihre Messungen in beide Fahrtrichtungen durch. Von 1.394 Fahrzeugen, die in dem Zeitraum die Kontrollstelle passierten, war ein Viertel (347) zu schnell. Fünf der Fahrer werden ihren Führerschein abgeben müssen. Darunter ist ein 21-Jähriger, der gegen 19 Uhr mit 186 Stundenkilometern gemessen wurde. Ihn erwarten ein dreimonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße in Höhe von EUR 1.200,- sowie zwei Punkte in Flensburg.

Auch in Zukunft wird die Polizeidirektion Kiel gleichartige Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich durchführen.

