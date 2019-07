Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Balkonbrand in Bonames, Ben-Gurion-Ring

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Am Sonntagabend, 28.07.2019, gegen 22:55 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Brand auf einem Balkon, nach Bonames in den Ben-Gurion-Ring, alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten auf einem Balkon im 1.OG gelagerte Materialien in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte mit einer Drehleiter und einem Strahlrohr schnell abgelöscht werden. Durch das Feuer auf dem Balkon wurde die Wohnung mit Rauch beaufschlagt und musste im Anschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr maschinell entraucht werden. Eingesetzt an der Einsatzstelle war die Freiwillige Feuerwehr Bonames, die Feuerwachen 1, 10 und 21 der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main, mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften. Aufgrund der Verrauchung der betroffenen Wohnung mussten 3 Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser transportiert werden. Der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort. Über entstandene Sachschäden können keine Angaben gemacht. Im Anschluss der Löscharbeiten hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen.

