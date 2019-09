Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Unbekannte gehen Transporter einer karitativen Einrichtung an

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (23.8.) und Samstag (14.9.), gingen bislang unbekannte Täter zwei Transporter einer karitativen Einrichtung an der Straße Auf der Freiheit an. Mit einem unbekannten Gegenstand zerschlugen die Täter bei beiden Fahrzeugen Fensterscheiben. Ein weißer VW Transporter wurde bereits vor einigen Tagen geparkt. Ein silberner VW Kleintransporter wurde am Freitag (13.9). gegen 19:55 Uhr auf dem Parkplatz daneben abgestellt. Als Zeugen am Samstagmorgen zu den Fahrzeugen kamen, entdeckten sie die eingeschlagenen Scheiben. Eine Auflistung entwendeter Gegenstände wird derzeit noch zusammengetragen. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

