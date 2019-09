Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte werfen Seitenscheibe ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (14.09.), um 21:45 Uhr, und Sonntag, um 10:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Transporter an der Bruchstraße ein. Der 40-Jährige Fahrer des blauen VW Transporters hatte seinen Wagen am Samstagabend unversehrt geparkt. Am darauffolgenden Morgen war eines der Seitenfenster eingeworfen. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

