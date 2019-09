Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Fahrerin kollidiert mit Lichtmast

Enger (ots)

(kup) Am Sonntag (15.09.), um 19:05 Uhr, fuhr eine 31-Jährige aus Porta Westfalica zusammen mit ihren beiden Kindern in ihrem PKW auf der Wertherstraße in Richtung Lenzinghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren grünen Golf. Sie fuhr auf die Gegenfahrbahn, gelangte anschließend auf ihre Spur zurück und prallte gegen einen Lichtmast. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie und ihre beiden unverletzten Kinder in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

