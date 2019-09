Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bremsleuchten defekt

Löhne (ots)

(mmb) Defekte Bremsleuchten an einem Anhänger führten heute (14.09.2019) um 18.05 Uhr zur Kontrolle eines PKW-Fahrers auf der Königstraße. Die Beamten mussten dabei feststellen, dass der 39-jährige Fahrzeugführer seit mehr als sieben Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die am Zugfahrzeug angebrachten Kennzeichen ursprünglich an ein anderes, seit drei Jahren abgemeldetes Fahrzeug gehörten. Die manipulierten Kennzeichen wurden als Beweismittel sichergestellt und die Weiterfahrt des Gespanns untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wird eine Verkehrsstrafanzeige vorgelegt und er muss sich zudem um den Abtransport seines PKW und des Anhängers kümmern.

