Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte brechen Automaten auf

Bünde (ots)

(kup) Am Donnerstag (12.9.), in der Zeit zwischen 00:45 Uhr und 16:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Holser Straße ein. Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude. Im Innern entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse. Zudem hebelten sie einen Automaten auf und erbeuteten weiteres Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.800 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

