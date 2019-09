Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn - PKW nimmt Roller die Vorfahrt

(kup) Am frühen Donnerstagmorgen (12.9.), um 5:28 Uhr, verließ ein 23-Jähriger in einem schwarzen Mercedes das Gelände einer Tankstelle an der Klinkstraße. Gleichzeitig fuhr ein 36-jähriger Rollerfahrer aus Bünde auf dieser Straße in Richtung Engerstraße. Der Autofahrer aus Bünde bog nach links ab, ohne den von rechts kommenden Verkehrsteilnehmer zu bemerken. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrer des Kleinkraftrades stark ab. Aufgrund der nassen Fahrbahn verlor die Kontrolle über den Roller, stürzte zu Boden und rutschte mit seinem Gefährt gegen die linke Seite des PKW. Dabei verletzte er sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

