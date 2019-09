Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Trekkingrad Marke Cube vor dem Bahnhof gestohlen

Herford (ots)

(um) Gestern tagsüber stahlen bislang unbekannte Täter ein Fahrrad, welches am Fahrradständer vor dem Bahnhofsgelände angeschlossen war. Der Besitzer hatte das Rad früh morgens, gegen 07:01 Uhr, mit einem Kettenschloss festgemacht und zurück gelassen. Am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, kehrte der Herforder zurück und stellte den Diebstahl fest. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

