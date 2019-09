Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Erntemaschine beschädigt 17 Bäume

Rödinghausen (ots)

(um) Gestern früh, gegen 06:27 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine Beschädigungen der Bäume an der Bruchmühlener Straße, die sich über eine Länge von 800 m zog. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass ein überbreites großes Fahrzeug (evtl. eine Erntemaschine) 17 Bäume am Straßenrand erheblich beschädigt hatte. Der Fahrer der Landmaschine entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine geeignete Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe bei der Klärung dieses Verkehrsunfalles. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

