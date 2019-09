Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichen-Diebstahl - Unbekannte stehlen LKW-Nummernschilder

Löhne (ots)

(kup) Am Dienstag (10.09.), in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Kennzeichen eines geparkten LKW am Unteren Hellweg. Der Fahrer hatte seinen Opel Movano am Nachmittag auf dem Parkplatz einer Firma geparkt. Als er am Abend zurückkehrte, waren die Nummernschilder vorn und hinten verschwunden und die Halterungen waren beschädigt. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise zu dieser Tat erbittet die Polizei unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell