Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt Zaun

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (9.9.), in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 8:00 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Unfall an der Albert-Schweitzer-Straße. Der Unbekannte fuhr mit einem vermutlich großen Fahrzeug gegen den grünen Metallzaun. Dabei wurde die Umfriedung aus der Verankerung gedrückt und schlug auf einen dahinter geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.200 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

