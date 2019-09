Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung am Wohnmobilstellplatz - Unbekannte Jugendliche beschmieren Schilder und Toilette - Zeugenhinweise gesucht

Vlotho (ots)

(kup) Am Dienstag (10.09.), um 00:32 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge mehrere Jugendliche bei einer Sachbeschädigung an einem Wohnmobilstellplatz an der Hafenstraße. Auf Ansprache des 34-Jährigen reagierten die Teenager sogar verärgert und drohten mit Gewalt, sodass der Zeuge die Polizei verständigte. Daraufhin flohen die Täter über eine Treppe. Es entstand geringer Sachschaden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ein Mann trug ein graues T-Shirt sowie eine Zahnspange, er war circa 1,85 Meter groß und sprach mit russischem Akzent. Ein zweiter Mann trug eine schwarze Jacke und war ebenfalls etwa 1,85 Meter groß. Der dritte Jugendliche trug auch eine schwarze Jacke. Die Polizei sucht zur Aufklärung dieses Sachverhalts Zeugen und Hinweise, die zu den oben beschriebenen Jugendlichen führen. Bitte melden Sie sich unter 05221 - 888 0.

