Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Vlotho (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (8.9.), um 19:00 Uhr, und Montag, um 6:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Transporter am Margarethenweg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf. Von der Ladefläche des Transporters entwendeten sie anschließend Werkzeuge, unter anderem Bohrmaschinen sowie ein Rührgerät. Eine Aufstellung der entwendeten Werkezuge wird derzeit durch den Geschädigten vorgenommen. Zeugenhinweise erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell