Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Aus dem Staub gemacht

Muggensturm (ots)

Bei einem Parkmanöver am Samstagmittag gegen 13 Uhr, beschädigte ein bisher Unbekannter einen grünen Skoda Yeti und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich in der Vogesenstraße auf dem Parkplatz 'Badesee'. Der entstandene Sachschaden an dem geparkten Pkw beträgt in etwa 1500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 07225/9887-0 um Hinweise.

