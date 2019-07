Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Falsche Polizeibeamte unterwegs

Bühl (ots)

Am Montag erreichten eine Vielzahl von lebensälteren Bürgern verdächtige Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten. Die Betrüger versuchten stets mit der Geschichte, dass ein Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen worden sei, bei dem man einen Notizzettel mit der Adresse und dem Namen des Angerufenen gefunden habe und dieser nun gefährdet sei, die Opfer zu verängstigen und von ihnen das Bargeld zu erlangen. Vertrauen die Opfer den vermeintlichen Polizeibeamten, so führen sie im weiteren Gesprächsverlauf auch aus, dass Bankmitarbeiter zur Bande gehören würden und auch dieses Geld nicht mehr sicher sei.

Die Mehrzahl der Angerufenen erkannten sehr schnell die Betrüger am Telefon und beendeten die Gespräche. In einem Fall konnte die Polizei rechtzeitig eingreifen und eine Geldabhebung bei der Bank und eine spätere Übergabe verhindern. Offensichtlich war dem 83-jährigen Senior die Masche noch nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise der Polizei:

- Lassen Sie sich nicht durch die im Display angezeigten Telefonnummern verwirren, die in vielen Fällen eine polizeiähnliche Nummer suggerieren. - Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei über die ´110´!

