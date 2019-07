Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Vorsicht bei falschen Polizisten

Bühl (ots)

Aktuell geben sich im Raum Bühl mehrere Personen als Polizisten aus. Sie gaukeln am Telefon vor, dass Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs sind und man auf seine Wertsachen aufpassen soll oder direkt bei den falschen Polizisten in Sicherheit bringen. Bei entsprechenden Anrufen bitte nicht reagieren, und die Polizei über die 110 informieren.

