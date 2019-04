Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280419-408: Gewächshaus gestohlen

Waldbröl (ots)

Ein etwa 5 x 1,5 Meter großes Gewächshaus haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26. April) aus einem Garten in Waldbröl gestohlen. Die in der Straße "Ginsterheide" wohnende Geschädigte hatte das Gewächshaus erst am Donnerstag im Garten aufgebaut und musste am Freitagmorgen feststellen, dass Unbekannte es wieder abmontiert und gestohlen hatten. Es handelt sich um ein aus einem Aluminiumgestell und Plastikscheiben bestehendes Gewächshaus der Marke Beckmann. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per Mail an: poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de

