Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280419-407: Einbruch in Gaststätte

Reichshof (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Wildbergerhütte haben Kriminelle in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28. April) Bargeld erbeutet. In der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr hebelten die Täter ein Fenster der an der Crottorfer Straße gelegenen Gaststätte auf und entwendeten ein Kellnerportemonnaie mit Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl entgegen (Telefon: 02261 81990).

