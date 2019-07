Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Handtasche aus Auto entwendet

Iffezheim (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Sonntag, in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 16.30 Uhr, an einem auf einem Parkplatz "An der Rennbahn" abgestellten Suzuki zu schaffen. Nach einem Zeugenhinweis auf eine eingeschlagene Autoscheibe nahmen die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen auf. Der Fahrzeugfahrerin wurde die Handtasche samt der darin befindlichen Hörgeräte entwendet. Sie hat nun einen Diebstahlschaden von rund 2.650 Euro zu beklagen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07222/761-0 entgegengenommen.

