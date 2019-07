Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrfacher ungebetener Besuch

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Drei noch unbekannte Teenager sollen sich am frühen Montagabend auf dem Gelände einer Firma in der Rauentaler Straße herumgetrieben und hier einen Schaden von rund 100 Euro hinterlassen haben. Auf was es das Trio genau abgesehen hatte, ist noch unklar. Fest steht, dass sie gegen 18.25 Uhr von einem Arbeiter während ihres ungebetenen Besuchs überrascht wurden und fluchtartig das Weite suchten. Zuvor hatten sie unter anderem eine Holztür aufgehebelt und einen Getränkewagen besprüht. Die Jugendlichen wurden als südländisch und etwa 13 Jahre alt beschrieben. Ob die drei jungen Männer auch für einen gleich gelagerten Einbruch im Verlauf des Wochenendes auf demselben Gelände verantwortlich sind, wird geprüft. Hierbei hinterließen Unbekannte einen Sachschaden von rund 500 Euro. Beute machten sie keine. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07222 761-0 erbeten. /ya

