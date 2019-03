Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Aufbruch einer Geldkassette

Tübingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (17.03.2019) im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr versucht, die Kassenanlage einer zahlungspflichtigen Damentoilette am Bahnsteig 1 des Tübinger Hauptbahnhofes aufzubrechen. Ersten Erkenntnissen zu Folge hebelten die Unbekannten hierbei mit einem Besenstiel aus Aluminium die Außenhülle der Geldkassette seitlich auf, ohne jedoch Bargeld zu erlangen. Durch die grobe Gewalteinwirkung entstand ein Sachschaden von etwa 350,- EUR. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49707179528300 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell