Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorinnen und Senior fallen nicht auf Anrufe von falschen Polizeibeamten herein

Ludwigshafen (ots)

Am 18.02.2019 zwischen 19:20 Uhr und 21:30 Uhr riefen ein unbekannter Mann bei einer Seniorin sowie eine unbekannte Frau bei einem Senior sowie bei zwei Seniorinnen in Ludwigshafen an und gaben sich als Kriminalpolizei aus. Sie erklärten, dass in der Nähe ein Einbrecher festgenommen worden sei, der neben Wertsachen in seinem Rucksack auch die Adresse der Angerufenen gehabt habe. Deshalb wolle man sich nun nach den Wertsachen erkundigen. Weder der Senior noch die Seniorinnen im Alter von 73 Jahre bis 88 Jahre fielen auf die Betrugsmasche herein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

