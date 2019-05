Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spur der Verwüstung

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Innenstadt zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Der 33jährige Beschuldigte startete von einer Kneipe in der Pirmasenser Straße, wo er schon Gäste anpöbelte. Sein Streifzug führte ihn von der Marienstraße über die Annastraße, Humboldstraße, Jägerstraße bis in die Ziegelstraße. Dort fand seine Tour ein Ende als er dortige Passanten angriff und diese ihn zu Boden bringen konnten. Seiner Zerstörungswut sind 12 Autospiegel und ein Motorrad zum Opfer gefallen. Da er sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht zügeln wollte, musste er den Samstag in der Zelle verbringen. Geschädigte die noch nicht bekannt sind, können sich bei der Polizeiinspektion 2, Tel: 0631-3692250, in der Logenstraße melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell