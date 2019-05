Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve (Zweigstelle Moers) und der Polizei Duisburg: Wichtige Zeugin für mutmaßliches Autorennen mit Unfalltoter gesucht

Moers (ots)

Die Polizei sucht nach wie vor eine wichtige Zeugin für das mutmaßliche Autorennen am Ostermontag (22. April, 21:50 Uhr) auf der Bismarckstraße in Moers. Bei dem Fahrmanöver war ein Mercedes mit einer unbeteiligten Autofahrerin kollidiert. Die 43-Jährige verstarb einige Tage später im Krankenhaus an ihren Unfallverletzungen. Zahlreiche Erst-Helfer und Hinweisgeber hat die Kripo bereits vernommen, doch eine Zeugin, die das vermeintliche Rennen gesehen haben soll, fehlt den Ermittlern noch. Die Frau soll in einem Kleinwagen auf Höhe des Bahnübergangs hinter dem weißen Range Rover und dem schwarzen Mercedes gefahren sein. Die Polizisten gehen davon aus, dass sie noch wesentliche Informationen für das Verfahren geben kann und bitten sie, sich beim KK 11 unter 0203 280-0 zu melden. Über diese Links gelangen Sie zu den Pressemitteilungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4252089 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4253222 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4253222 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4257738 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4258778 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4259116

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell