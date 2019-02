Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Dienstag verursachte eine Autofahrerin in Erbach einen Unfall und flüchtete.

Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 28-Jährige in der Ehinger Straße in Richtung Ehingen. Zwischen den beiden Kreisverkehren am Ortseingang von Erbach stockte der Verkehr. Die Fahrerin des Citroen musste halten. Eine unbekannte Autofahrerin fuhr hinter dem Citroen. Diese erkannte die Situation zu spät. Sie stieß gegen das stehende Auto. Das Fahrzeug der 28-Jährigen wurde auf einen VW geschoben. Die Unfallverursacherin fuhr an den beiden Fahrzeugen vorbei und bog nach rechts in die Ziegeleistraße ab. Beim Vorbeifahren gestikulierte die Frau. Die Citroen-Fahrerin und der 31-jährige VW-Fahrer gingen davon aus, dass die Frau auf sie warten würde. Als beiden Autofahrer in die Ziegeleistraße einbogen, war die Verursacherin des Unfalls verschwunden. An dem VW und Citroen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. Die 28-Jährige und der 31-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler des Polizeiposten Erbach (Telefon: 07305/93395-0) suchen nun die Unfallverursacherin. Sie fuhr einen silbernen Kleinwagen, hatte braunes schulterlanges Haar und soll um die 20-Jahre alt gewesen sein.

