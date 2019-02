Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Beim Anfahren angefahren

In Laichingen wurde am Dienstag ein Fußgänger von einem Auto erfasst.

Ulm (ots)

Der Fußgänger ging kurz vor 10 Uhr den Gehweg der Geislinger Straße entlang. An der Ausfahrt aus einem Parkplatz stand ein Dacia. Als der Fußgänger vor dem Auto vorbeiging, fuhr der Wagen los. Die 42-Jährige am Steuer hatte den Mann offenbar übersehen. Der 58-Jährige stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Autofahrerin. Die Frau sieht einer Strafanzeige entgegen.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

