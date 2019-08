Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden kompletten Zigarettenautomaten in Gräpel

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22:00 h und 07:50 h in Gräpel in der Dorfstraße in dem überdachten Eingangsbereich einer dortigen Gaststätte den an die Wand geschraubten Zigarettenautomaten abgehebelt und entwendet.

Der Automat wurde dann gegen 10:30 h von aufmerksamen Passanten zwischen Burweg und Himmelpforten im Eichenweg aufgebrochen wieder aufgefunden.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssen, um den Automaten abtransportieren zu können und fragt nun:

"Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Automatendiebstahl in Verbindung stehen könnten oder kann sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

