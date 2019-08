Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Wasserleiche in der Elbe am Strand von Abbenfleth - Polizei sucht mit Foto nach Hinweisen zur Identität

Am vergangenen Samstag, den 10.08. wurde gegen 18:30 h durch Zeugen eine in der Elbe am Strand von Abbenfleth treibende Person gemeldet.

Einsatzkräfte der DLRG Stade und der Feuerwehren aus Stade und Bützfleth konnten anschließend eine bisher unbekannte, tödlich verletzte Person aus dem Wasser bergen und an Land bringen.

Der Tote ist ca. 190 cm groß, ca. 100 kg schwer und hat dunkle Haare. Zum Auffindezeitpunkt war er mit einem grauen Poloshirt mit der Aufschrift "HEAD" bekleidet.

Da die Identität des Mannes bisher noch gänzlich unbekannt ist, sind die Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Stade nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragen:

"Wer kennt den hier abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu dessen Identität geben?"

Die Ermittlungen zu den Umständen des Todes des Unbekannten dauern derzeit noch an, es wird nachberichtet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

