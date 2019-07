Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190731 - 801 Frankfurt-Altstadt: Motorrad geklaut

Frankfurt (ots)

(ne) Eine schwarze Suzuki VL 1500 haben unbekannte Täter in der Alten Mainzer Gasse entwendet.

Das Zweirad war mit einem Lenkerschloss gesichert. Dies hielt die Täter aber offenbar nicht davon ab, das Motorrad im Zeitraum von Sonntagabend bis gestern Morgen auf unbekannte Weise zu stehlen. Die Suzuki trägt das amtliche Kennzeichen B-B 1324. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

