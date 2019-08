POL-STD: Motorroller am Horneburger Bahnhof entwendet, Horneburger Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der B 73 in Stade - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Stade

Motorroller am Horneburger Bahnhof entwendet, Horneburger Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der B 73 in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade

1. Motorroller am Horneburger Bahnhof entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, den 09.08., 14:00 h bis Sonntag, den 11.08., 20:00 h in Horneburg am Fahrradständer am dortigen Bahnhof einen Motorroller geknackt und entwendet. Der Piaggio C25 hat das Kennzeichen 352RVN und stellt einen Wert von ca. 200 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-826490.

2. Horneburger Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Am gestrigen Montag ist es gegen 16:35 h in Horneburg in der Ortsmitte zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Eine 82-jährige Fahrerin eines VW Kleinwagen war aus der Straße Kalkwiesen gekommen und wollte nach rechts in den Auedamm einbiegen. Zur gleichen Zeit kam ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Fahrzeuges aus der gegenüberliegenden Straße Burggraben und wollte seinerseits nach links ebenfalls in den Auedamm einbiegen.

Dabei stieß er mit dem VW-Up zusammen und beschädigte diesen deutlich. Ohne sich aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte dann einfach davon.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Horneburger Beamten suchen nun den Unfallverursacher und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Fall machen können.

Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 04163-826490 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

3. Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der B 73 in Stade - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:00 h in Stade auf der Bundesstraße 73 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Autofahrer leichte Verletzungen erlitten. Da die Schilderungen über den tatsächlichen Unfallhergang auseinandergehen, ist die Polizei nun auf Zeugen angewiesen.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand waren zu der Zeit ein 52-jähriger Peugeotfahrer aus Sereetz und eine 21-jährige Fordfahrerin aus Bliedersdorf nebeneinander auf zwei Fahrspuren in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe der Kreuzung "Am Steinkamp" wollte der Peugeotfahrer dann auf die linke Spur wechseln und stieß dabei seitlich mit dem Ford zusammen.

Anschließend prallte ein aus der Gegenrichtung kommender, auf der linken Fahrspur in Richtung Cuxhaven fahrender 45-jähriger VW-Golffahrer aus Hechthausen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen konnte, in den auf der Fahrbahn stehenden Peugeot.

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, zwei von ihnen mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die Elbekliniken nach Stade und Buxtehude eingeliefert werden.

Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße im dem Bereich für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

