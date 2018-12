POL-PDTR: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

Idar-Oberstein (ots) - Am 08.12.2018 kam es im Zeitraum von 05:00-05:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Amtsgericht Idar-Oberstein. Der Unfallverursacher befuhr die Mainzer Straße in Fahrtrichtung B41 und kollidierte aus bislang unerklärlichen Gründen mit einer dort installierten Verkehrsinsel. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der Verursacher hat sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt, konnte jedoch noch am Mittag ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum Hergang und/oder dem Fahrer tätigen können.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es zwischen dem 08.12.2018 und 09.12.2018 im Stadtteil Nahbollenbach. Die Geschädigte parkte ihren Seat ordnungsgemäß entlang der Fahrbahn in der Nahbollenbacher Straße. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich an dem parkenden Fahrzeug vorbei und kollidierte aufgrund mangelnden Abstandes mit diesem. Neben diversen Lackbeschädigungen wurde zudem der Außenspiegel vollständig abgebrochen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/piidar-oberstein



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell