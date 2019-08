Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Arbeiten an der Ostebrücke im Zuge der B 73 in Hechthausen - Vollsperrung am Montagmorgen

Stade (ots)

Für die Arbeiten an der Ostebrücke in Hechthausen ist am Montag, den 12.08.2019 nochmals eine Vollsperrung in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr erforderlich. Es werden die Dalben des Arbeitspontons auf der Oste mit einem Autokran gezogen. Eine Vorbeifahrt am Autokran ist leider nicht möglich.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Information durch: Herrn Brömer, Sachgebietsleiter Brücken- und Ingenieurbau der NLStBV

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Stade Fachbereich 3 Harsefelder Str. 2 21680 Stade Telefon: +49 4141 601-379

