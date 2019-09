Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Fahrrad aus Keller entwendet

Enger (ots)

(kup) Am Dienstag (10.09.), in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 13:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad an der Tiefenbruchstraße. Ein 13-Jähriger Schüler hatte sein schwarzes Mountainbike der Marke Cube in einem Fahrradkeller einer Schule an- und abgeschlossen. Als er nach dem Unterricht zurückkehrte, war das drei Monate alte Rad verschwunden. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Polizei unter 05221 - 888 0.

