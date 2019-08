Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Unfall forderte eine Verletzte und 15.000 Euro Schaden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Wieslocher VW Caddy-Fahrer verursachte am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Blumen-/Goethestraße einen Verkehrsunfall, bei dem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstand. Beim Überqueren der Kreuzung achtete er nicht auf den ordnungsgemäß fahrenden Fiat Punto-Fahrer, so dass es zur Karambolage kam. Eine Mitfahrerin im Fiat klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in das Schwetzinger Krankenhaus eingeliefert. Der stark beschädigte Fiat Punto musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Verursacher sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell